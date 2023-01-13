  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Швёнтек: В Польше меня узнают по голосу, когда я заказываю еду
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Швёнтек: В Польше меня узнают по голосу, когда я заказываю еду

Теннис
(1 голосов)

Теннисистка рассказала о "тяжелых буднях"

Швёнтек: В Польше меня узнают по голосу, когда я заказываю еду

Фото: tennisnet

Новина українською

Польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о важности побед в карьере.

"Первый титул на турнире "Большого шлема", очевидно, всё для меня изменил за одну ночь. В мире ещё много мест, где меня точно не узнают. Если на меня посмотрит случайный прохожий, он не скажет: "О, она теннисистка". Но только не в Польше. Действительно были ситуации, когда меня узнавали даже по голосу, когда я заказывала еду.

Я очень благодарна, но, если честно, иногда всё это кажется странным и сбивает с толку. Когда я побеждаю и нахожусь на корте или когда смотрю на себя на корте со стороны, меня переполняют эмоции. Но, если честно, как бы сюрреалистично это ни звучало, меня не волнует, будет ли моё лицо на билбордах и всё такое.

Но память работает очень забавно – когда я думаю о том, как вернулась в Варшаву после первой победы на "Ролан Гаррос", я не вспоминаю всё сумасшествие. И даже саму церемонию награждения и то, как меня преследовали папарацци. Я помню, как мой папа вёл машину, как я смотрела на него и видела его широкую улыбку. Он всегда верил в меня, даже когда я сама в себя не верила. Это делает его либо замечательным отцом, либо просто сумасшедшим", — цитирует Швёнтек Sportskeeda.

По теме
yellow-arrow
Свитолина: Наша цель сбора средств на генераторы – 10 миллионов евро
yellow-arrow
Надежда Киченок уступила в полуфинале парного турнира в Хобарте
yellow-arrow
ITF разорвала контракт с компанией Пике по Кубку Дэвиса
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ига Швёнтек
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде