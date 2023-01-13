Свитолина: Наша цель сбора средств на генераторы – 10 миллионов евро

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что в Европе её постоянно спрашивают о войне в Украине.

"Здесь, в Европе, несколько раз люди подходили ко мне и спрашивали, в Украине ли продолжается война. Мне было очень, очень грустно это слышно. У меня есть близкие друзья и семья в Украине. Знаю, через что они проходят.

Зима сейчас очень трудна для украинцев. Очевидно, что очень холодно, часто без света и воды. Моя бабушка живет на 13 этаже, ей нужно добираться до квартиры пешком, потому что она не может воспользоваться лифтом. Она может застрять в нем или вообще остается без света.

У меня много друзей в разных городах, они рассказывают мне одни и те же истории. Нет света. Без воды. Они просто сидят дома. В большинстве случаев телефоны выключаются через день, поэтому вы не можете с ними связаться.

Без электричества в больницах врачи не могут выполнять некоторые важные операции. Наша цель сбора средства на генераторы – 10 миллионов евро. В настоящее время собрали 2,9 миллиона. Но нам нужна помощь", - сказала Свитолина.