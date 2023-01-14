Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бенчич разгромила россиянку в финале Аделаиды 2
Браво швейцарской теннисистке
фото - Jimmie48 Photography
Швейцарская теннисистка, 13-я ракетка мира Белинда Бенчич победила на турнире серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия).
В решающем матче за главный титул соревнований она одолела представительницу россии Дарью Касаткину (WTA №8).
Счет матча 2-0 (6-0; 6-2) в пользу победительницы турнира, в активе которой 3 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 7 использованных брейков и 2 двойные ошибки. У ее соперницы 2 эйса, 3 подряд выигранных очка, 0 заработанных и использованных брейков и 1 двойная ошибка.
Эта встреча была шестым очным противостоянием спортсменок. Теперь счет серии 3-3.
Adelaide International 2 - WTA 500
Аделаида, Австралия
9-14 января
Хард
Призовой фонд: $780,5 тыс.
Финал
Белинда Бенчич (WTA №13) (Швейцария) – Дарья Касаткина (WTA №8) (россия)
2 – 0 (6-0; 6-2)
Популярное сейчас
- Избиение. Наполи - Ювентус 5:1. Видео голов и обзор матча
- Сделка по Мудрику еще не завершена - Шахтер хочет, чтобы бонусы были достаточно достижимы
- Ушел из жизни известный украинский тренер и организатор Виталий Кулибабенко
- ITF разорвала контракт с компанией Пике по Кубку Дэвиса
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО