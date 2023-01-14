Бенчич разгромила россиянку в финале Аделаиды 2

Швейцарская теннисистка, 13-я ракетка мира Белинда Бенчич победила на турнире серии WTA 500 в Аделаиде (Австралия).

В решающем матче за главный титул соревнований она одолела представительницу россии Дарью Касаткину (WTA №8).

Счет матча 2-0 (6-0; 6-2) в пользу победительницы турнира, в активе которой 3 подачи на вылет, 7 подряд выигранных очков, 5 из 7 использованных брейков и 2 двойные ошибки. У ее соперницы 2 эйса, 3 подряд выигранных очка, 0 заработанных и использованных брейков и 1 двойная ошибка.

Эта встреча была шестым очным противостоянием спортсменок. Теперь счет серии 3-3.

Adelaide International 2 - WTA 500

Аделаида, Австралия

9-14 января

Хард

Призовой фонд: $780,5 тыс.

Финал

Белинда Бенчич (WTA №13) (Швейцария) – Дарья Касаткина (WTA №8) (россия)

2 – 0 (6-0; 6-2)