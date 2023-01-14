Свитолина о возвращении: Я постараюсь быть готовой к лету

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала, что будет готовиться к возвращению на корт. Ее слова цитирует NYT:

"Я постараюсь быть готовой к лету, но я стараюсь не торопить события. Потому что я знаю, что мне нужно быть очень сильной, чтобы вернуться в тур, потому что сейчас теннис очень физический. Все ваши группы мышц должны быть готовы, и после того, как вы не играете больше семи месяцев и не делаете так много после беременности, конечно, ваше тело теперь другое.

И я должна разбить все на мелкие кусочки, чтобы собрать воедино всю силу моего тела, которая мне понадобится, если я хочу вернуться на вершину" - сказала она.

Напомним, что Свитолина в октябре прошлого года родила дочь Skaї.