Костюк проводит тренировки на кортах Australian Open. Видео

Украинская теннисистка Марта Костюк проводит тренировки на одном из кортов Мельбурна, где готовится к старту Открытого чемпионата Австралии. Наша спортсменка филигранно отрабатывает удары и стремится показать как можно лучший результат на турнире.

Напомним, что Марта Костюк дошла до 1/4 финала турнира в Аделаиде, где в конкурентном матче уступила второй ракетке планеты Онс Жабер. На турнире в Аделаиде 2 украинка проиграла в первом матче квалификации.