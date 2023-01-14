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Костюк проводит тренировки на кортах Australian Open. Видео

Теннис
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Украинка готовится

Костюк проводит тренировки на кортах Australian Open. Видео

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Украинская теннисистка Марта Костюк проводит тренировки на одном из кортов Мельбурна, где готовится к старту Открытого чемпионата Австралии. Наша спортсменка филигранно отрабатывает удары и стремится показать как можно лучший результат на турнире.

Напомним, что Марта Костюк дошла до 1/4 финала турнира в Аделаиде, где в конкурентном матче уступила второй ракетке планеты Онс Жабер. На турнире в Аделаиде 2 украинка проиграла в первом матче квалификации.

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В статье: Марта Костюк
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