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Костюк проводит тренировки на кортах Australian Open. Видео
Украинка готовится
Фото: Getty Images
Украинская теннисистка Марта Костюк проводит тренировки на одном из кортов Мельбурна, где готовится к старту Открытого чемпионата Австралии. Наша спортсменка филигранно отрабатывает удары и стремится показать как можно лучший результат на турнире.
Напомним, что Марта Костюк дошла до 1/4 финала турнира в Аделаиде, где в конкурентном матче уступила второй ракетке планеты Онс Жабер. На турнире в Аделаиде 2 украинка проиграла в первом матче квалификации.
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