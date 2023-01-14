Цуренко об АО: Сетка могла быть лучше, но могла быть и гораздо хуже

Украинская теннисистка Леся Цуренко прокомментировала жеребьевку и ожидания от Australian Open. Ее слова цитирует БТУ:

"Большой Шлем – это Большой Шлем. Сетка могла быть лучше, но могла быть и гораздо хуже. Я не оцениваю эту сетку как хорошую или плохую – работаю с тем, что есть, и постараюсь получить в этом матче такой же результат, как в 2019 году на грунте.

Тогда у нас был действительно интересный матч. Я помню, что мы сыграли три сета за час и девять минут. Саму игру я помню лишь немного, это было довольно давно. Аманда (Анисимова - прим) тогда была в супер-форме, через две недели она сыграла в полуфинале Ролан Гаррос" – сказала она.