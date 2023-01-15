WTA опубликовали свежий рейтинг, Калинина – лучшая среди украинок

Женская теннисная ассоциация опубликовала свежий рейтинг лучших теннисисток планеты.

Возглавила список, как всегда в последнее время польская спортсменка Ига Швентек (11025), вторая позиция у туниски Онс Жабер (5140), а ТОП 3 замыкает Джессика Пегула (США) (5000).

Лучшей среди представительниц Украины стала Ангелина Калинина (+1) – 39-й номер (1227).

61 (-4). Марта Костюк

95 (+2). Катерина Байндль

101 (+2). Даяна Ястремская

134 (0). Леся Цуренко

147 (+1). Дарья Снигур

238 (+2). Элина Свитолина

256 (+1). Екатерина Володько

311 (+2). Катерина Завацкая