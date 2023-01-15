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WTA опубликовали свежий рейтинг, Калинина – лучшая среди украинок
Кто же первый
Фото: Ubitennis
Женская теннисная ассоциация опубликовала свежий рейтинг лучших теннисисток планеты.
Возглавила список, как всегда в последнее время польская спортсменка Ига Швентек (11025), вторая позиция у туниски Онс Жабер (5140), а ТОП 3 замыкает Джессика Пегула (США) (5000).
Лучшей среди представительниц Украины стала Ангелина Калинина (+1) – 39-й номер (1227).
61 (-4). Марта Костюк
95 (+2). Катерина Байндль
101 (+2). Даяна Ястремская
134 (0). Леся Цуренко
147 (+1). Дарья Снигур
238 (+2). Элина Свитолина
256 (+1). Екатерина Володько
311 (+2). Катерина Завацкая
Напомним, что ранее Элина Свитолина
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