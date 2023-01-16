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Леся Цуренко покидает Australian Open на старте соревнований

Теннис
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Для украинки этот матч был очень тяжелым

Леся Цуренко покидает Australian Open на старте соревнований

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Леся Цуренко покидает Открытый чемпионат Австралии. В первом круге она уступила Каролине Муховой из Чехии.

Australian Open. Первый круг

Леся Цуренко - Каролина Мухова 2:6, 1:6

Матч теннисистки начали ровно, но после счёта 2:2 Цуренко проиграла семь геймов подряд. После этого украинке потребовалась помочь врача. Физио измерил теннисистке давление и она продолжила матч. Во втором сете украинка выирала лишь один гейм и таким образом покинула соревнования.

Стоит отметить, что лучшим результатом украинки на этом турнире остаётся третий круг.

В следующем раунде Мухова сыграет с Даниэль Коллинс.

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В статье: Леся Цуренко
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