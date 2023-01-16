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Леся Цуренко покидает Australian Open на старте соревнований
Для украинки этот матч был очень тяжелым
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Леся Цуренко покидает Открытый чемпионат Австралии. В первом круге она уступила Каролине Муховой из Чехии.
Australian Open. Первый круг
Леся Цуренко - Каролина Мухова 2:6, 1:6
Матч теннисистки начали ровно, но после счёта 2:2 Цуренко проиграла семь геймов подряд. После этого украинке потребовалась помочь врача. Физио измерил теннисистке давление и она продолжила матч. Во втором сете украинка выирала лишь один гейм и таким образом покинула соревнования.
Стоит отметить, что лучшим результатом украинки на этом турнире остаётся третий круг.
В следующем раунде Мухова сыграет с Даниэль Коллинс.
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