Леся Цуренко покидает Australian Open на старте соревнований

Леся Цуренко покидает Открытый чемпионат Австралии. В первом круге она уступила Каролине Муховой из Чехии.

Australian Open. Первый круг

Леся Цуренко - Каролина Мухова 2:6, 1:6

Матч теннисистки начали ровно, но после счёта 2:2 Цуренко проиграла семь геймов подряд. После этого украинке потребовалась помочь врача. Физио измерил теннисистке давление и она продолжила матч. Во втором сете украинка выирала лишь один гейм и таким образом покинула соревнования.

Стоит отметить, что лучшим результатом украинки на этом турнире остаётся третий круг.

В следующем раунде Мухова сыграет с Даниэль Коллинс.