Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк преодолела первый круг Australian Open, одолев более рейтинговую соперницу
Аманда Анисимова не сумела взять ни одного сета
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
На Australian Open, открытом чемпионате Австралии, стартовала вторая ракетка Украины Марта Костюк. Стартовала успешно, хотя имела в соперницах более рейтинговую и именитую оппонентку. Украинке противостояла американка Аманда Анисимова, "посеянная" на турнире под 28 номером.
Матч прошел полностью по сценарию украинки. Костюк не отдала сопернице ни одного сета. Первая партия длилась всего 27 минут, начавшись со спурта Костюк до счета 3:0. До конца сета Анисимова так и не предложила чего-то особенного – 6:3.
Вторая партия получилась немного напряженнее, но не критично. На старте партии соперницу обменялись брейк-пойнтами, после чего началась плотная борьба в четвертом гейме. Анисимова имела отличный шанс уйти в отрыв, но Костюк выдержала это напряжение. Затем сразу сделала еще один брейк-пойнт и уже на психологическом преимуществе довела матч до завершения – 6:3; 6:4.
В следующем круге Марта Костюк сыграет с обладательницей wild card из Австралии Оливией Гадецки, которая в первом круге выбила представительницу страны-террористки.
Australian Open-2023. Первый круг
Марта Костюк (Украина) – Аманда Анисимова (США, 28) 2:0
6:3, 6:4
Популярное сейчас
- ВСУ отразили атаки россиян около 16 населенных пунктов. Соледар Генштаб не указал
- Мудрик: Таланта недостаточно, требуется тяжелая работа. Вот почему я попал в АПЛ
- Настоящий петух. Болельщик Тоттенгема ногой ударил по спине вратаря Арсенала. ВИДЕО
- 15-летняя чешская теннисистка Бренда Фрухвиртова вышла в основную сетку Australian Open
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО