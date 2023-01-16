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Марта Костюк преодолела первый круг Australian Open, одолев более рейтинговую соперницу

Теннис
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Аманда Анисимова не сумела взять ни одного сета

Марта Костюк преодолела первый круг Australian Open, одолев более рейтинговую соперницу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

На Australian Open, открытом чемпионате Австралии, стартовала вторая ракетка Украины Марта Костюк. Стартовала успешно, хотя имела в соперницах более рейтинговую и именитую оппонентку. Украинке противостояла американка Аманда Анисимова, "посеянная" на турнире под 28 номером.

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Матч прошел полностью по сценарию украинки. Костюк не отдала сопернице ни одного сета. Первая партия длилась всего 27 минут, начавшись со спурта Костюк до счета 3:0. До конца сета Анисимова так и не предложила чего-то особенного – 6:3.

Вторая партия получилась немного напряженнее, но не критично. На старте партии соперницу обменялись брейк-пойнтами, после чего началась плотная борьба в четвертом гейме. Анисимова имела отличный шанс уйти в отрыв, но Костюк выдержала это напряжение. Затем сразу сделала еще один брейк-пойнт и уже на психологическом преимуществе довела матч до завершения – 6:3; 6:4.

В следующем круге Марта Костюк сыграет с обладательницей wild card из Австралии Оливией Гадецки, которая в первом круге выбила представительницу страны-террористки.

Australian Open-2023. Первый круг

Марта Костюк (Украина) – Аманда Анисимова (США, 28) 2:0

6:3, 6:4

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В статье: Australian Open Марта Костюк
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