Ястремская вслед за Цуренко покидает Australian Open-2023

Даяна Ястремская покидает Открытый чемпионат Австралии. В первом круге оне не смогла обыграть Елену Остапенко.

Australian Open. 16 января. Первый круг

Даяна Ястремская - Елена Остапенко 4:6, 2:6

Матч продлился 1 час и 11 минут. За это время Ястремская совершила 5 эйсов, допустила три двойных и не реализовала ни одного брейка.

Стоит отметить, что для украинки это поражение стало четвертым подряд.

Во втором круге соревнований Остапенко сыграет с Анной Бондар из Венгрии.