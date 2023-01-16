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Ястремская вслед за Цуренко покидает Australian Open-2023

Теннис
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Даяна могла побороться за победу

Ястремская вслед за Цуренко покидает Australian Open-2023

Фото: Hobart International

Новина українською

Даяна Ястремская покидает Открытый чемпионат Австралии. В первом круге оне не смогла обыграть Елену Остапенко.

Australian Open. 16 января. Первый круг

Даяна Ястремская - Елена Остапенко 4:6, 2:6

Матч продлился 1 час и 11 минут. За это время Ястремская совершила 5 эйсов, допустила три двойных и не реализовала ни одного брейка.

Стоит отметить, что для украинки это поражение стало четвертым подряд.

Во втором круге соревнований Остапенко сыграет с Анной Бондар из Венгрии.

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В статье: Даяна Ястремская
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