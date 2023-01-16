Ангелина Калинина одержала победу в первом раунде Открытого чемпионата Австралии

Ангелина Калинина стартовала с победы на Australian Open. В первом круге она обыграла Коко Вандевей из США.

Australian Open. Первый круг

Ангелина Калинина - Коко Вандевей 6:3, 6:1

За 1 час и 15 минут она подала 4 эйса, допустила три двойных ошибки и реализовала 5 брейкпоинтов из 9.

Благодаря этой победе украинка сравняла счёт в личных встречах с американкой.

Следующей соперницей украинки в Мельбурне будет Петра Квитова из Чехии.