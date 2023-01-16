Калинина, Костюк и Байндл узнали соперниц во втором круге Aus Open

Украинские теннисистки узнали своих соперников во втором раунде первого турнира серии Большого шлема в 2023-м Australian Open.

Первый номер украинского рейтинга Ангелина Калинина (№39 в мире) встретится с чешкой Петрой Квитовой (№15). Марту Костюк (№61) ожидает дуэль с хозяйкой соревнований, Олививей Градецки (№199). Екатерина Байндл (№95) померяется силами с американкой Кэти Макнелли (№94).

Все поединки должны пройти в ночь с 17 на 18 января. Точное время будет определено позже.

Напомним, что в ближайшую ночь будет дебютировать на теннисных мейджорах единственный украинец в мужской сетке, Алексей Крутых, который перед этим преодолел квалификацию. Его соперником будет аргентинец Диего Шварцман.