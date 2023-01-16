Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калинина, Костюк и Байндл узнали соперниц во втором круге Aus Open
Кто выйдет в третий раунд соревнований?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские теннисистки узнали своих соперников во втором раунде первого турнира серии Большого шлема в 2023-м Australian Open.
Первый номер украинского рейтинга Ангелина Калинина (№39 в мире) встретится с чешкой Петрой Квитовой (№15). Марту Костюк (№61) ожидает дуэль с хозяйкой соревнований, Олививей Градецки (№199). Екатерина Байндл (№95) померяется силами с американкой Кэти Макнелли (№94).
Все поединки должны пройти в ночь с 17 на 18 января. Точное время будет определено позже.
Напомним, что в ближайшую ночь будет дебютировать на теннисных мейджорах единственный украинец в мужской сетке, Алексей Крутых, который перед этим преодолел квалификацию. Его соперником будет аргентинец Диего Шварцман.
Популярное сейчас
- Хроники шальных миллионов. Авторитарный стиль Шахтера не оставил Мудрику выбора
- Легенда Днепра вошел в тренерский штаб клуба УПЛ
- ВСУ отразили атаки россиян около 16 населенных пунктов. Соледар Генштаб не указал
- WTA опубликовали свежий рейтинг, Калинина – лучшая среди украинок
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО