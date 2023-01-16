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Ига Швёнтек с победы стартовала на Australian Open

Теннис
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Отличное начало

Ига Швёнтек с победы стартовала на Australian Open

Фото: Sporting News

Новина українською

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек переиграла представительницу Германии Юле Нимайер в первом раунде Australian Open. Матч проходил на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.

Ига Швёнтек - Юля Нимайер 6:4, 7:5

Польская спортсменка не выполнила ни одной подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету Юле Нимайер три эйса, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Отметим, что во второй партии немка подавала на сет, однако не смогла удержать преимущество.

В следующем круге Швёнтек сойдётся с представительницей Колумбии Марией-Камилой Осорио-Серрано, которая в первом раунде оказалась сильнее венгерской теннисистки Панны Удварди — 6:4, 6:1.

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В статье: Ига Швёнтек
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