Australian Open-2023. Стефанос Циципас успешно преодолел первый раунд соревнований

Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над французским игроком Кентеном Алисом в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.

Открытый чемпионат Австралии. АТР

Стефанос Циципас - Кентен Алис 6:3, 6:4, 7:6 (8:6)

Грек выполнил 16 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Алиса девять эйсов, пять ошибок на подаче и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.