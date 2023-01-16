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Australian Open-2023. Стефанос Циципас успешно преодолел первый раунд соревнований
Теннисист одержал победу в трех сетах
Фото: ATP Tour
Греческий теннисист Стефанос Циципас одержал победу над французским игроком Кентеном Алисом в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии.
Открытый чемпионат Австралии. АТР
Стефанос Циципас - Кентен Алис 6:3, 6:4, 7:6 (8:6)
Грек выполнил 16 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Алиса девять эйсов, пять ошибок на подаче и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль.
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