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ФОТО. Джокович посетил тренировку с перебинтованной ногой
Серб может пропустить Australian Open
Фото: Tennis World
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Новак Джокович принял решение провести тренировку на кортах Открытого чемпионата Австралии.
Ранее серб отменил занятие. 15 января он также не провёл тренировку. На фото, сделанных журналистом Жозе Моргадо, Джокович играет с перебинтованной ногой.
Напомним, что со старта сезона Джокович испытывает проблемы с бедром, которое он травмировал на победном для себя турнире в Аделаиде (Австралия).
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