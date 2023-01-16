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ФОТО. Джокович посетил тренировку с перебинтованной ногой

Теннис
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ФОТО. Джокович посетил тренировку с перебинтованной ногой

Фото: Tennis World

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21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира Новак Джокович принял решение провести тренировку на кортах Открытого чемпионата Австралии.

Ранее серб отменил занятие. 15 января он также не провёл тренировку. На фото, сделанных журналистом Жозе Моргадо, Джокович играет с перебинтованной ногой.

Напомним, что со старта сезона Джокович испытывает проблемы с бедром, которое он травмировал на победном для себя турнире в Аделаиде (Австралия).ФОТО. Джокович посетил тренировку с перебинтованной ногой - изображение 1ФОТО. Джокович посетил тренировку с перебинтованной ногой - изображение 2

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В статье: Новак Джокович
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