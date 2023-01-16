Рафаэль Надаль вышел во второй круг Australian Open-2023

22-кратный победитель турниров "Большого шлема" испанец Рафаэль Надаль переиграл представителя Великобритании Джека Дрэйпера в первом круге Australian Open. Встреча проходила на центральном корте турнира, арене Рода Лэйвера.

Рафаэль Надаль - Джек Дрэйпер 7:5, 2:6, 6:4, 6:1

Испанец выполнил шесть подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов из 12. На счету Джека Дрэйпера 11 эйсов, две ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем круге Рафаэль Надаль встретится с представителем США Маккензи Макдональдом, который в пяти сетах обыграл соотечественника Брэндона Накашиму.