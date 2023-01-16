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Ник Кирьос снялся с Australian Open
Теннисист получил травму
Стал известен характер травмы 21-й ракетки мира, австралийца Ника Кирьоса, который ранее снялся с Открытого чемпионата Австралии.
"Подготовка к Открытому чемпионату Австралии была трудной. К сожалению, в течение последней недели или около того Ник испытывал дискомфорт в колене, делал МРТ, чтобы убедиться, что всё в порядке. Затем стало понятно, что в его левом мениске растёт киста, которая является результатом небольшого разрыва мениска. Это несерьёзная травма в том смысле, что она не угрожает карьере или что-то в этом роде.
Мы использовали матч с Новаком Джоковичем как меру, чтобы увидеть, сможет ли он конкурировать на таком высоком уровне. Он не очень хорошо подтягивался и всё же старался дать себе все шансы в последующие дни для последующих тренировок. Но было ясно, что с каждым сеансом ему становилось всё больнее и больнее.
Ситуация сейчас такова, что мы хотели предотвратить усугубление травмы. Так что теперь он в конце недели перенесёт операцию по очистке мениска и удалению кисты", — рассказал доктор игрока Уилл Маэр на пресс-конференции.
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