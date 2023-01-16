  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Надаль прокомментировал победу на старте Australian Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Надаль прокомментировал победу на старте Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Испанец надеется, что именно эта победа изменит его результаты

Надаль прокомментировал победу на старте Australian Open

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мыслями о победе над представителем Великобритании Джеком Дрэйпером в первом круге Открытого чемпионата Австралии. 22-кратный победитель турниров "Большого шлема" оказался сильнее соперника со счётом 7:5, 2:6, 6:4, 6:1.

"Прошлый год, без сомнения, был одним из самых эмоциональных турниров в моей теннисной карьере. Я очень рад ещё раз вернуться сюда, в Австралию. Очень взволнован началом здесь, просто суперсчастлив вернуться сюда, на арену Рода Лэйвера, с победой, в которой я так нуждался. Последние пару месяцев дались мне нелегко, но, надеюсь, эта победа поможет всё изменить", — сказал Надаль в интервью на корте.

В следующем круге Рафаэль Надаль встретится с представителем США Маккензи Макдональдом, который в пяти сетах обыграл соотечественника Брэндона Накашиму.

По теме
yellow-arrow
Катерина Байндл прокомментировала ситуацию с российским флагом в своем матче на Australian Open
yellow-arrow
Ник Кирьос снялся с Australian Open
yellow-arrow
Рафаэль Надаль вышел во второй круг Australian Open-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рафаэль Надаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде