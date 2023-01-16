Надаль прокомментировал победу на старте Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мыслями о победе над представителем Великобритании Джеком Дрэйпером в первом круге Открытого чемпионата Австралии. 22-кратный победитель турниров "Большого шлема" оказался сильнее соперника со счётом 7:5, 2:6, 6:4, 6:1.

"Прошлый год, без сомнения, был одним из самых эмоциональных турниров в моей теннисной карьере. Я очень рад ещё раз вернуться сюда, в Австралию. Очень взволнован началом здесь, просто суперсчастлив вернуться сюда, на арену Рода Лэйвера, с победой, в которой я так нуждался. Последние пару месяцев дались мне нелегко, но, надеюсь, эта победа поможет всё изменить", — сказал Надаль в интервью на корте.

В следующем круге Рафаэль Надаль встретится с представителем США Маккензи Макдональдом, который в пяти сетах обыграл соотечественника Брэндона Накашиму.