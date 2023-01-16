Катерина Байндл прокомментировала ситуацию с российским флагом в своем матче на Australian Open

Украинская теннисистка Катерина Байндл прокомментировала ситуацию, которая произошла во время ее поединка на Открытом чемпионате Австралии.

С самого начала поединка на трибуне появился российский флаг и группа болельщиков в "патриотических" футболках.

"Я была очень удивлена. Очень странная история. Я не знаю, были эти ребята россияне или нет, потому что я не слышала их разговоров. Мне они не очень походили визуально на русских, казалось, что только один из них, который был в "русской" футболке, а другие были иностранцы.

Вообще я старалась максимально абстрагироваться от них. Я видела, что они вывесили российский флаг. Я слышала, что они поддерживали Рахимову. Каких-то фраз о России я не слышала. Но ведь они явно хотели что-то этим продемонстрировать. В целом я старалась не слушать их, не смотреть даже в тот угол.

Я просто пыталась абстрагироваться от этой провокации, не вступать в конфликт, потому что для меня в приоритете была победа над соперницей по игре. Конечно, эмоции возникают не только от матча, но и от самой ситуации. Поэтому я делала все, чтобы оставаться в “коконе”, чтобы не заводиться.