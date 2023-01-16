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Крутых: Рад, что у меня получилось за год подняться до турниров такого уровня как Australian Open
Теннисист поделился ожиданиями от матча со Шварцманом
Фото: instagram.com/lamarquesa_magazine / Автор невідомий
Первая ракетка Украины Алексей Крутых, в интервью порталу BTU, рассказал о своем дебюте на мэйджоре в Австралии и предстоящем матче против Диего Шварцмана
"Я очень рад, что у меня получилось за год подняться до турниров такого уровня и сейчас нужно постараться как можно дольше здесь задержаться. Тут совсем всё по-другому, организация на очень-очень высоком уровне. И после этого хочется играть на таких турнирах как можно больше.
Акклиматизироваться в Австралии поначалу было довольно тяжело, но мне повезло, что я приехал сюда заранее. Я сыграл "челленджер" в Канберре и мне это пошло на пользу. Я очень много там тренировался, сыграл пару матчей и мне кажется это немного помогло аклиматизироваться уже к Мельбурну. Хотя, должен сказать, что всё равно, тут совсем совсем другие условия, чем на турнирах в Европе. Очень жарко, очень высокая влажность. В один из дней, когда я тренировался, было 37°. Так что еще нужно привыкать".
По поводу жеребьевки, то я особо не смотрел с кем можно было играть было первые круги. Я увидел, что играю против Шварцмана, вот и всё. Мне этого было достаточно. На самом деле, мне было без разницы с кем играть, главное выйти и показать хороший теннис.
План на игру с Шварцманом - не проиграть. А там уже как как получится. Я постоянно созванивался со своим тренером, который мне помогает. Думаю, уже ближе к матчу с ним созвонюсь и будем думать, как играть против Диего".
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