  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Крутых: Рад, что у меня получилось за год подняться до турниров такого уровня как Australian Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Крутых: Рад, что у меня получилось за год подняться до турниров такого уровня как Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Теннисист поделился ожиданиями от матча со Шварцманом

Крутых: Рад, что у меня получилось за год подняться до турниров такого уровня как Australian Open

Фото: instagram.com/lamarquesa_magazine / Автор невідомий

Новина українською

Первая ракетка Украины Алексей Крутых, в интервью порталу BTU, рассказал о своем дебюте на мэйджоре в Австралии и предстоящем матче против Диего Шварцмана

"Я очень рад, что у меня получилось за год подняться до турниров такого уровня и сейчас нужно постараться как можно дольше здесь задержаться. Тут совсем всё по-другому, организация на очень-очень высоком уровне. И после этого хочется играть на таких турнирах как можно больше.

Акклиматизироваться в Австралии поначалу было довольно тяжело, но мне повезло, что я приехал сюда заранее. Я сыграл "челленджер" в Канберре и мне это пошло на пользу. Я очень много там тренировался, сыграл пару матчей и мне кажется это немного помогло аклиматизироваться уже к Мельбурну. Хотя, должен сказать, что всё равно, тут совсем совсем другие условия, чем на турнирах в Европе. Очень жарко, очень высокая влажность. В один из дней, когда я тренировался, было 37°. Так что еще нужно привыкать".

По поводу жеребьевки, то я особо не смотрел с кем можно было играть было первые круги. Я увидел, что играю против Шварцмана, вот и всё. Мне этого было достаточно. На самом деле, мне было без разницы с кем играть, главное выйти и показать хороший теннис.

План на игру с Шварцманом - не проиграть. А там уже как как получится. Я постоянно созванивался со своим тренером, который мне помогает. Думаю, уже ближе к матчу с ним созвонюсь и будем думать, как играть против Диего".

По теме
yellow-arrow
Катерина Байндл прокомментировала ситуацию с российским флагом в своем матче на Australian Open
yellow-arrow
Надаль прокомментировал победу на старте Australian Open
yellow-arrow
Ник Кирьос снялся с Australian Open
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Крутых
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
BTU

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде