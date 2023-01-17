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Дал бой, но проиграл. Крутых уступил в своем дебютном матче на Aus Open

Теннис
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Его сопернику было непросто

Дал бой, но проиграл. Крутых уступил в своем дебютном матче на Aus Open

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский теннисист Алексей Крутых проиграл свой первый матч в основной сетке турниров серии Большого шлема.

Крутых, попавший в основную сетку после квалификации, сразу в соперники попал сеянный теннисист: 23-й номер посева и 26-й номер рейтинга АТР Диего Шварцман. Впрочем, украинец не сник и дал аргентинцу бой.

Из четырех сетов, которые продолжалась игра, Алексей смог взять один. Во второй партии на тай-брейке Крутых уступал 0:5, однако сделал невероятный камбэк и забрал сет. В общей сложности игра длилась почти четыре часа. Судьба решающей партии снова определялась на тай-брейке, но на этот раз Шварцман одержал верх.

В мужской сетке Aus Open Крутых был единственным представителем Украины. Напомним, что у женщин первый этап смогли преодолеть три украинки. Они свои матчи проведут ближайшей ночью.

АТР. Australian Open. Первый круг
Диего Шварцман (Аргентина, 26) – Алексей Крутых (Украина, 188) 6:4, 6:7, 6:3, 7:6

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В статье: Australian Open Диего Шварцман Алексей Крутых
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