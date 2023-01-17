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21-летняя Волынец обыграла россиянку Родину на старте Australian Open
Американка украинского происхождения взяла верх
Фото: BTU
Американская теннисистка Кэти Волынец (113-я в мировом рейтинге) обыграла россиянку Евгению Родину (445-я в мировом рейтинге) в первом круге Открытого чемпионата Австралии.
Кэти Волынец - Евгения Родина 6:3, 6:2
Продолжительность встречи составила 4 часа 26 минут. Кэти Волынец четырежды подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из восьми возможных. На счету Родиной никакого эйса, одна двойная ошибка, два реализованных брейк-пойнта.
В следующем круге Волынец сыграет с победительницей пары Марина Заневская – Вероника Кудерметова.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января.
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