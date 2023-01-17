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Матчи Australian Open остановлены из-за дождя
Это уже вторая остановка за день
instagram.com/australianopen
Матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии остановлены из-за дождя.
Матчи продолжаются лишь на кортах, которые оснащены выдвижной крышей. Напомним, поединки прерываются второй раз за день. Ранее игры останавливали из-за сильной жары.
Все остальные матчи Australian Open были прерваны.
Напомним, что Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января.
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