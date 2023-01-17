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Приостановленные матчи на Australian Open сегодня возобновлены не будут
Сейчас там идет сильный дождь
Фото: sport.ru
Приостановленные сегодня, 17 января, матчи на Открытом чемпионате Австралии будут возобновлены лишь завтра.
Матчи первого круга Australian Open были перенесены/приостановлены из-за дождя.
Ранее поединки приостанавливали из-за сильной жары.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января, напомним, что общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн.
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