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Новак Джокович легко справился с Роберто Карбальес-Баэной
Серб не испытал трудности
Фото: Getty Images
21-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович одержал уверенную победу над испанским теннисистом Роберто Карбальес-Баэной на старте Australian Open.
Australian Open. ATP
Новак Джокович - Роберто Карбальес-Баэной 6:3, 6:4, 6:0
Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты.
Джокович сделал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Его соперник четыре раза подал навылет, один раз сделал двойную ошибку и не использовал ни одного брейк-пойнта из трёх.
Во втором круге соперником Джоковича станет победитель противостояния Энзо Куако (Франция) — Уго Дельен (Боливия).
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