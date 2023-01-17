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Новак Джокович легко справился с Роберто Карбальес-Баэной

Теннис
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Серб не испытал трудности

Новак Джокович легко справился с Роберто Карбальес-Баэной

Фото: Getty Images

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21-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович одержал уверенную победу над испанским теннисистом Роберто Карбальес-Баэной на старте Australian Open.

Australian Open. ATP

Новак Джокович - Роберто Карбальес-Баэной 6:3, 6:4, 6:0

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты.

Джокович сделал девять эйсов, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из девяти. Его соперник четыре раза подал навылет, один раз сделал двойную ошибку и не использовал ни одного брейк-пойнта из трёх.

Во втором круге соперником Джоковича станет победитель противостояния Энзо Куако (Франция) — Уго Дельен (Боливия).

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В статье: Новак Джокович
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