Джокович: Я чувствовал себя очень желанным гостем на корте

21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал первое официальное выступление на Открытом чемпионате Австралии после скандала в 2022 году.

"Очень признателен. Я чувствовал себя очень желанным гостем на корте, особенно многочисленная сербская община Австралии приняла меня невероятным образом. Я получил столько любви и поддержки. Нельзя представить лучшего начала турнира с точки зрения поддержки и того, как я чувствовал себя на корте и в игре", — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.

Джокович со счётом 6:3, 6:4, 6:0 обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну. Следующим соперником Новака станет победитель матча Энзо Куако (Франция, Q) — Уго Дельен (Боливия).