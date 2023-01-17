Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Джокович: Я чувствовал себя очень желанным гостем на корте
Серб прокомментировал победу
Фото: Tennis World
21-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира серб Новак Джокович прокомментировал первое официальное выступление на Открытом чемпионате Австралии после скандала в 2022 году.
"Очень признателен. Я чувствовал себя очень желанным гостем на корте, особенно многочисленная сербская община Австралии приняла меня невероятным образом. Я получил столько любви и поддержки. Нельзя представить лучшего начала турнира с точки зрения поддержки и того, как я чувствовал себя на корте и в игре", — сказал Джокович на послематчевой пресс-конференции.
Джокович со счётом 6:3, 6:4, 6:0 обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну. Следующим соперником Новака станет победитель матча Энзо Куако (Франция, Q) — Уго Дельен (Боливия).
Популярное сейчас
- Шесть месяцев Зинченко в Арсенале: фанатский забег на поле, вера в чемпионство, благодарность Артете
- Выбор Цыганкова - это не провал, что грозит Мудрику в Лондоне. Влог Роберто Моралеса. ВИДЕО
- "Что, я на кнопку нажимал?" Журналисты позвонили обвиняемому в ракетном ударе по Днепру
- На теннисном турнире Australian Open запретили флаг РФ и Беларуси после инцидента на матче украинки
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО