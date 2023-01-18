Калинина сенсационно выбила Квитову и пробилась в третий круг Aus Open

Украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу во втором круге Australian Open.

В преддверии игры Калинина была на 39-м месте в рейтинге WTA, в то время как ее соперница, чешка Петра Квитова, находилась на 15-й позиции. Впрочем, немного худший рейтинг не помешал украинке одержать победу в двух сетах. В размене геймами в конце первого сета была успешнее Калинина во второй партии единственный брейк произошел в предпоследнем сете.

Ангелина уступила своей сопернице во многих показателях: меньше подач навылет (3:6), меньше активно выигранных мячей (18:37). Однако у Квитовой было очень много невынужденных ошибок (37:18 в пользу чешки) и больше двойных (4:1).

Следующий поединок украинка может провести против еще одной чешки. Поединок Барборы Крейчиковой и француженки Клары Бюрель продолжается в эти минуты.

WTA. Australian Open. Второй круг

Ангелина Калинина (Украина, 39) – Петра Квитова (Чехия, 15) 7:5, 6:4