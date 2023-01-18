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Australian Open-2023. Рафаэль Надаль сенсационно уступил 65-й ракетке мира

Теннис
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Испанец неожиданно покинул турнир

Australian Open-2023. Рафаэль Надаль сенсационно уступил 65-й ракетке мира

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Завершился матч второго круга Australian Open по теннису, в котором действующий чемпион Открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль сенсационно уступил представителю США, Маккензи Макдональду. Матч завершился разгромной победой американца со счётом 0:3 по сетам.

Напомним, в первом круге Надаль одолел британца Джека Дрейпера. Встреча завершилась победой испанца со счетом 7:5, 2:6, 6:4, 6:1.

Australian Open-2023. ATP. Второй круг

Рафаэль Надаль - Маккензи Макдональд 4:6, 4:6, 5:7

Матч продлился 2 часа и 26 минут. За это время испанец совершил 6 эйсов, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 из 4 брейкпоинтов. В свою очередь Маккензи сделал 14 подач навылет, 2 двойные и отыграл 5 брейков из 8.

В конце второго сета испанец бежал за мячом и почуствовал боль в бедре. После окончания гейма Надаль вызвал физиотерапевта.

В следующем круге Маккензи сыграет с победителем матча Сврчина - Нисиока.

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В статье: Рафаэль Надаль
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