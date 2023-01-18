Байндл преодолела второй круг Aus Open

Украинская теннисистка Екатерина Байндл одержала победу над американкой Кэти Макнелли во втором круге Australian Open.

Для победы Байндл понадобилось два сета. В первом из них Екатерина разгромила соперницу 6:1. Борьба во второй партии затягалась до тай-брейка, где лучшей оказалась украинка и реализовала первый из двух матч-боллов.

28-летняя Байндл впервые в карьере выходит в третий раунд турнира серии Большого шлема. Ранее в Мельбурне она вылетала уже в первом круге.

Ее следующая соперница определится позже.

WTA. Australian Open. Второй круг

Кэти Макнелли (США, 94) – Екатерина Байндл (Украина, 95) 1:6, 6:7