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Байндл преодолела второй круг Aus Open
Украинка уже среди 32 лучших теннисисток турнира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Екатерина Байндл одержала победу над американкой Кэти Макнелли во втором круге Australian Open.
Для победы Байндл понадобилось два сета. В первом из них Екатерина разгромила соперницу 6:1. Борьба во второй партии затягалась до тай-брейка, где лучшей оказалась украинка и реализовала первый из двух матч-боллов.
28-летняя Байндл впервые в карьере выходит в третий раунд турнира серии Большого шлема. Ранее в Мельбурне она вылетала уже в первом круге.
Ее следующая соперница определится позже.
WTA. Australian Open. Второй круг
Кэти Макнелли (США, 94) – Екатерина Байндл (Украина, 95) 1:6, 6:7
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