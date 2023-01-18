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Костюк вышла в третий круг Aus Open

Теннис
(1 голосов)

Все украинки победили во втором круге соревнований!

Костюк вышла в третий круг Aus Open

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинка Марта Костюк спокойно преодолела второй раунд основной сетки на теннисном мейджоре в Мельбурне. 61-й номер мирового рейтинга в двух сетах одолела хозяйку кортов, Оливию Градецки.

В первом сете в борьбе украинка реализовала два брейка. Во второй партии шансов у австралийки почти не было: Костюк вырвалась вперед 4:0, только после чего позволила сопернице забрать первый гейм.

У Костюк сегодня было больше виннеров (13:7) и гораздо меньше невынужденных ошибок (10:28). Также Марта не допускала двойных ошибок (3 у соперницы).

В следующем круге Костюк ожидает третья сеяная, американка Джессика Пегула.

Ранее мы сообщали, что в третий круг Australian Open также пробились Ангелина Калинина и Екатерина Байндл.

WTA. Australian Open. Второй круг
Оливия Градецки (Австралия, 199) – Марта Костюк (Украина, 61) 2:6, 1:6

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В статье: Australian Open Марта Костюк
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