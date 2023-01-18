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Калинина, Костюк и Байндл узнали, с кем сыграют в третьем круге Australian Open

Теннис
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Будет непросто

Калинина, Костюк и Байндл узнали, с кем сыграют в третьем круге Australian Open

Фото: Reuters

UA-Футбол
Новина українською

Три украинских теннисистки узнали своих соперниц в третьем круге турнира серии Большого шлема в Мельбурне.

Первый номер украинского рейтинга Ангелина Калинина (№39 в мире) встретится с чешкой Барборой Крейчиковой (№23). Марту Костюк (№61) ожидает противостояние с Джессикой Пегулой (№3). А Екатерина Байндл (№95) померяется силами с Еленой Остапенко (№17).

Следует отметить, что все три украинки будут играть с более рейтинговыми оппонентками.

Калинина и Костюк в случае побед в четвертом круге встретятся друг с другом. А Байндл в третьем раунде поспорит с обидчицей Даяны Ястремской, которая в первом круге Aus Open вылетела от Остапенко.

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В статье: Australian Open Марта Костюк Катерина Байндл Ангелина Калинина
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