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Калинина, Костюк и Байндл узнали, с кем сыграют в третьем круге Australian Open
Будет непросто
Фото: Reuters
Три украинских теннисистки узнали своих соперниц в третьем круге турнира серии Большого шлема в Мельбурне.
Первый номер украинского рейтинга Ангелина Калинина (№39 в мире) встретится с чешкой Барборой Крейчиковой (№23). Марту Костюк (№61) ожидает противостояние с Джессикой Пегулой (№3). А Екатерина Байндл (№95) померяется силами с Еленой Остапенко (№17).
Следует отметить, что все три украинки будут играть с более рейтинговыми оппонентками.
Калинина и Костюк в случае побед в четвертом круге встретятся друг с другом. А Байндл в третьем раунде поспорит с обидчицей Даяны Ястремской, которая в первом круге Aus Open вылетела от Остапенко.
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