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18-летняя Кори Гауфф вышла во второй круг Australian Open-2023

Теннис
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Теннисистка может повторить успех US Open

18-летняя Кори Гауфф вышла во второй круг Australian Open-2023

фото - rolandgarros.com

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Американская теннисистка Кори Гауфф обыграла британку Эмму Радукану в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Кори Гауфф - Эмма Радукану 6:3, 7:6 (7:4)

Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты. На счету Радукану один эйс, три двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 10. Гауфф трижды подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи возможных.

В третьем круге Гауфф сыграет с победительницей пары Чжэн Циньвэнь (Китай) — Бернарда Пера (США).

Напомним, что Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 28 января. Действующей победительницей турнира является Эшли Барти.

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В статье: Кори Гауфф
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