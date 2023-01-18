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Новак Джокович: Сейчас у меня ситуация похожа на ту, в которой я находился на АО-2021
Тогда он выиграл турнир
Фото: The Denver Channel
Сербский теннисист Новак Джокович сравнил травму бедра с травмой живота 2021 года. Тогда он выиграл Australian Open с надрывом мышцы.
"Ситуация похожа на ту, в которой я здесь находился два года назад. Думаю, этим всё сказано. Когда у тебя мало времени на восстановление, нужно делать всё возможное для подготовки – то есть меньше тренироваться и больше отдыхать.
Вы видели меня на тренировке в понедельник – я включился где-то на 50%. На разминке перед матчем добавил, и всё было нормально – не идеально, но нормально. Посмотрим, что будет, когда перестанут действовать противовоспалительные лекарства.
Наверное, у меня будет серьёзное воспаление. Но день отдыха между матчами даёт возможность восстановиться, и опыт двухлетней давности очень помогает. И здорово, что в третьем сете нога чувствовала себя лучше – обычно, если травма усугубляется, всё наоборот", — приводит слова Джоковича Tennis Majors.
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