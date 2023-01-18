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Даниэль Коллинз обыграла Каролину Мухову во втором круге Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Теннисистке потребовалось около 3 часов

Даниэль Коллинз обыграла Каролину Мухову во втором круге Australian Open

фото - twitter.com

Новина українською

11-я ракетка мира Даниэль Коллинз из США обыграла 133-й номер классификации WTA Каролину Мухову из Чехии во втором раунде турнира "Большого шлема" в Австралии.

Даниэль Коллинз - Каролина Мухова 6:7(1), 6:2, 7:6(6)

Чтобы открыть счёт в очном противостоянии, американке понадобились 2 часа 56 минут. ﻿

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Коллинз сразится с казахстанкой Еленой Рыбакиной.

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В статье: Даниэль Коллинс
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