Марта Костюк: Просто попробую показать зрелищный теннис в матче с Джессикой Пегулой

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу во втором круге Australian Open над обладательницей wild card Оливией Гадецки.

"В концовке начал капать дождь, так что я подумала: "Да, мне нужно завершать этот матч. Если я продолжу его еще на один гейм, я сама себе этого потом не прощу".

Я не знала, чего ожидать от соперницы, я никогда не играла с ней на одних и тех же турнирах, здесь я тоже не видела ее первый матч. Я готовилась к этой игре, как обычно к каждому матчу. Я пыталась качественно отыграть этот поединок, что, я думаю, мне и удалось сделать. Благодарю вас за потрясающую поддержку. Я понимаю, что моя соперница австралийка, но все равно спасибо.

В последнее время я чувствую себя хорошо, чувствую себя здоровой. Да, это первый "мэйджор" сезона, поэтому предполагается, что я должна быть здоровой (смеется). Я просто получаю удовольствие от пребывания на корте, от того, что занимаюсь любимым делом, что делаю это перед невероятными болельщиками.

По поводу третьего круга против Джессики Пегулы, то у нас был тот еще матч в Цинциннати, тогда я потерпела поражение в трех сетах. Думаю, что она одна из сильнейших теннисисток сегодня, это, очевидно, демонстрирует и ее рейтинг. Легко не будет, думаю, ни одной из нас, я просто попробую показать зрелищный теннис. Надеюсь, что вы придете поддержать меня и получите удовольствие от игры.

Украинская группа поддержки на трибунах? Да, большинство из этих людей я знаю уже более семи лет. И на протяжении всех этих лет, когда я выступала здесь, они за меня болели. Это значит для меня очень много. Спасибо, я вас очень люблю.