Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Марта Костюк: Просто попробую показать зрелищный теннис в матче с Джессикой Пегулой
Украинская теннисистка прокомментировала выход в третий круг соревнований
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу во втором круге Australian Open над обладательницей wild card Оливией Гадецки.
"В концовке начал капать дождь, так что я подумала: "Да, мне нужно завершать этот матч. Если я продолжу его еще на один гейм, я сама себе этого потом не прощу".
Я не знала, чего ожидать от соперницы, я никогда не играла с ней на одних и тех же турнирах, здесь я тоже не видела ее первый матч. Я готовилась к этой игре, как обычно к каждому матчу. Я пыталась качественно отыграть этот поединок, что, я думаю, мне и удалось сделать. Благодарю вас за потрясающую поддержку. Я понимаю, что моя соперница австралийка, но все равно спасибо.
В последнее время я чувствую себя хорошо, чувствую себя здоровой. Да, это первый "мэйджор" сезона, поэтому предполагается, что я должна быть здоровой (смеется). Я просто получаю удовольствие от пребывания на корте, от того, что занимаюсь любимым делом, что делаю это перед невероятными болельщиками.
По поводу третьего круга против Джессики Пегулы, то у нас был тот еще матч в Цинциннати, тогда я потерпела поражение в трех сетах. Думаю, что она одна из сильнейших теннисисток сегодня, это, очевидно, демонстрирует и ее рейтинг. Легко не будет, думаю, ни одной из нас, я просто попробую показать зрелищный теннис. Надеюсь, что вы придете поддержать меня и получите удовольствие от игры.
Украинская группа поддержки на трибунах? Да, большинство из этих людей я знаю уже более семи лет. И на протяжении всех этих лет, когда я выступала здесь, они за меня болели. Это значит для меня очень много. Спасибо, я вас очень люблю.
Популярное сейчас
- Жирона представила Цыганкова. Известно, под каким номером будет выступать украинец
- Глава ЧВК Вагнер: YouTube в РФ будет закрыт, а те, кто продолжит им пользоваться, будут наказаны
- Вместе с первой командой. Мудрик приступил к тренировкам в Челси. ВИДЕО
- Марта Костюк преодолела первый круг Australian Open, одолев более рейтинговую соперницу
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО