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Сергей Стаховский отреагировал на трагедию в Броварах
Экс-теннисист огорчен этой трагической новостью
Фото: instagram.com/stako_s
Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на падение вертолета в Броварах.
Напомним, что в результате трагедии которого погибло 14 человек.
"Трагическая новость. Министр внутренних дел и руководящий состав министерства погиб в крушении вертолета.
Лично встречался с Денисом Монастырским. Трагично, везде жертвы войны", – написал Стаховский.
Tragic news..minister of internal affairs and senior staff members of the ministry died in helicopter crash…— Sergiy Stakhovsky (@Stako_tennis) January 18, 2023
Met Denis Monastyrskiy personally …. Tragic… the toll of war is everywhere…
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