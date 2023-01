Сергей Стаховский отреагировал на трагедию в Броварах

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на падение вертолета в Броварах.

Напомним, что в результате трагедии которого погибло 14 человек.

"Трагическая новость. Министр внутренних дел и руководящий состав министерства погиб в крушении вертолета.

Лично встречался с Денисом Монастырским. Трагично, везде жертвы войны", – написал Стаховский.

