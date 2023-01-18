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Сергей Стаховский отреагировал на трагедию в Броварах

Теннис
(1 голосов)

Экс-теннисист огорчен этой трагической новостью

Сергей Стаховский отреагировал на трагедию в Броварах

Фото: instagram.com/stako_s

Новина українською

Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский отреагировал на падение вертолета в Броварах.

Напомним, что в результате трагедии которого погибло 14 человек.

"Трагическая новость. Министр внутренних дел и руководящий состав министерства погиб в крушении вертолета.

Лично встречался с Денисом Монастырским. Трагично, везде жертвы войны", – написал Стаховский.

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В статье: Сергей Стаховский
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