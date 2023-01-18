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Роджер Федерер станет ведущим Met Gala — 2023
Составит компанию ему Пенелопа Крус
20-кратный чемпион турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер выбран в качестве ведущих одного из ярких светских событий мира Met Gala – бала нью-йоркского Института костюма.
Вместе с Федерером обязанности распорядителей будут выполнять актрисы Михаэла Коэл и Пенелопа Крус, певица Дуа Липа, а также главный редактор американского Vogue и давняя подруга швейцарца Анна Винтур.
Отметим, что в 2023 году Met Gala пройдёт 1 мая и будет посвящено немецкому модельеру Карлу Лагерфельду, который ушёл из жизни в 2019 году.
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