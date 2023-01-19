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Australian Open. Костюк и Русе пробились во второй круг, Киченок и Остапенко покидают турнир

Теннис
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Australian Open. Костюк и Русе пробились во второй круг, Киченок и Остапенко покидают турнир

Фото: Getty Images

Новина українською

Украинская теннисистка Людмила Киченок и Елена Остапенко уступили в первом круге Australian Open-2023. На старте соревнований они не смогли обыграть Анастасию Павлюченкову и Елену Рыбакину.

Теннисистки провели на корте 1 час 29 минут.

На счету Киченок и Остапенко — 3 эйса, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Павлюченкова и Рыбакина 6 раз подали навылет, допустили 4 двойные ошибки и реализовали 4 брейк-пойнта из 7.

Во втором круге Павлюченкова и Рыбакина сыграют с парой Чань Латиша/Алекса Гуарачи (Тайвань/Чили).

Первый круг

Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия, 5) - Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (-/Казахстан) 4:6, 4:6

В паралельном матче Марта Костюк в паре с Еленой Русе принимали Даниэль Коллинс и Хезер Уотсон. Встреча завершилась победой украинско-румынского тандема. За 1 час и 29 минут Костюк и Русе сделали две двойных и реализовали 4 брейка.

Соперник определится позже.

Первый круг

Марта Костюк/Елена-Габриэла Русе (Украина/Румыния) - Даниэль Коллинс/Хезер Уотсон (США/Великобритания) 6:4, 6:2

Еще одна уркаинка Ангелина Калинина стартовала с победы в парном турнире Открытого чемпионата Австралии.

Перывй круг

Ангелина Калинина/Алисон ван Эйтванк (Украина/Бельгия) - Эри Ходзуми/Тамара Зиданшек (Япония/Словения) 7:6(4), 6:3

Калинина и ван Эйтванк провели дебютный совместный матч. Для украинки это второе выступление в парном разряде Australian Open: в прошлом году она вместе с Варварой Грачёвой проиграли в первом круге.

Следующие соперницы Ангелины и Алисон определятся в матче между парами Анна Данилина/Сания Мирза (Казахстан/Индия, 8) и Далма Галфи/Бернарда Пера (Венгрия/США).

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В статье: WTA
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