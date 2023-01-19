Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Australian Open. Надежда Киченок успешно преодолела первый круг соревнований в парном разряде
Украинская теннисистка не испытывала проблем в матче
Фото: Getty Images
Надежда Киченок и Кимберли Циммерманн обыграли Александру Бозович и Лизетт Кабреру на старте Australian Open.
Украинско-бельгийский дуэт провел на корте 1 час и 10 минут. За это время он совершил 1 подачу навылет, три двойные и реализовал три брейкпоинта.
Теннисистки успешно стартовали на Открытом чемпионате Австралии.
Мельбурн, Австралия. Первый круг
Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн (Украина/Бельгия) - Александра Бозович/Лизетт Кабрера (Австралия, WC) 6:4, 6:3
Для Киченок и Циммерманн это первый совместный матч на турнире Большого Шлема.
Следующие соперницы Надежды и Кимберли определятся в матче Магда Линетт/Ван Сиюй (Польша/Китай) - Сюко Аояма/Эна Сибахара (Япония, 10).
Популярное сейчас
- Украинского тренера могут дисквалифицировать пожизненно - летом он возглавил клуб, созданный россиянами
- В Белом доме считают, что Бахмут и Соледар – это все еще спорная территория
- Новый кипер для Баварии, разгром в миланском дерби и прогульщик Депай. Главные новости за 18 января
- Екатерина Байндл впервые в карьере прошла во второй круг открытого чемпионата Австралии. Она одолела россиянку
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО