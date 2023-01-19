Australian Open. Надежда Киченок успешно преодолела первый круг соревнований в парном разряде

Надежда Киченок и Кимберли Циммерманн обыграли Александру Бозович и Лизетт Кабреру на старте Australian Open.

Украинско-бельгийский дуэт провел на корте 1 час и 10 минут. За это время он совершил 1 подачу навылет, три двойные и реализовал три брейкпоинта.

Теннисистки успешно стартовали на Открытом чемпионате Австралии.

Мельбурн, Австралия. Первый круг

Надежда Киченок/Кимберли Циммерманн (Украина/Бельгия) - Александра Бозович/Лизетт Кабрера (Австралия, WC) 6:4, 6:3

Для Киченок и Циммерманн это первый совместный матч на турнире Большого Шлема.

Следующие соперницы Надежды и Кимберли определятся в матче Магда Линетт/Ван Сиюй (Польша/Китай) - Сюко Аояма/Эна Сибахара (Япония, 10).