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Новак Джокович взял медицинский перерыв в матче второго круга Australian Open-2023

Теннис
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Серб вышел с тейпом на ноге

Новак Джокович взял медицинский перерыв в матче второго круга Australian Open-2023

Фото: Tennis World

Новина українською

21-кратный чемпион "Больших шлемов" сербский теннисист Новак Джокович взял медицинский перерыв в матче второго круга Australian Open с Энзо Куако. Это произошло во втором сете при счёте 6:1, 4:5.

После консультации Джокович ушел в подтрибунное помещение. Затем серб вернулся на корт с новым тейпом на левом бедре.

Напомним, сегодня в Сети появились фотографии с тренировки Джоковича, на которых было видно, что серб готовился к матчу без тейпа на левом бедре, с которым играл в матче первого круга Australian Open с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.

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В статье: Новак Джокович
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