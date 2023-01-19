Новак Джокович взял медицинский перерыв в матче второго круга Australian Open-2023

21-кратный чемпион "Больших шлемов" сербский теннисист Новак Джокович взял медицинский перерыв в матче второго круга Australian Open с Энзо Куако. Это произошло во втором сете при счёте 6:1, 4:5.

После консультации Джокович ушел в подтрибунное помещение. Затем серб вернулся на корт с новым тейпом на левом бедре.

Напомним, сегодня в Сети появились фотографии с тренировки Джоковича, на которых было видно, что серб готовился к матчу без тейпа на левом бедре, с которым играл в матче первого круга Australian Open с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.