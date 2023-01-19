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Новак Джокович взял медицинский перерыв в матче второго круга Australian Open-2023
Серб вышел с тейпом на ноге
Фото: Tennis World
21-кратный чемпион "Больших шлемов" сербский теннисист Новак Джокович взял медицинский перерыв в матче второго круга Australian Open с Энзо Куако. Это произошло во втором сете при счёте 6:1, 4:5.
После консультации Джокович ушел в подтрибунное помещение. Затем серб вернулся на корт с новым тейпом на левом бедре.
Напомним, сегодня в Сети появились фотографии с тренировки Джоковича, на которых было видно, что серб готовился к матчу без тейпа на левом бедре, с которым играл в матче первого круга Australian Open с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.
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