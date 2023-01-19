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Новак Джокович обыграл Энзо Куако во втором круге Australian Open-2023

Теннис
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Серб провел тяжелый матч

Новак Джокович обыграл Энзо Куако во втором круге Australian Open-2023

Фото: Tennis World

Новина українською

21-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович одержал победу над французским теннисистом Энзо Куако в матче второго круга Australian Open.

Australian Open

Новак Джокович - Энзо Куако 6:1, 6:7 (7:5), 6:2, 6:0

Продолжительность матча составила 3 часа 2 минуты. Джокович сделал девять эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из 20. Его соперник семь раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не использовал единственный брейк-пойнт.

Отметим, что оба теннисиста брали медицинские тайм-ауты. Француз в первом сете неудачно подвернул лодыжку, а серб во втором сете перематывал беспокоящее его бедро.

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В статье: Новак Джокович
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