  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Новак Джокович рассказал о травме, которую он получил в матче Куако
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Новак Джокович рассказал о травме, которую он получил в матче Куако

Теннис
(1 голосов)

Серб не очень хорошо себя чувствует

Новак Джокович рассказал о травме, которую он получил в матче Куако

фото - flashscore.com.ua

Новина українською

21-кратный победитель турниров "Большого шлема" Новак Джокович высказался о травме, которую он получил две недели назад. У серба было выявлено повреждение левого бедра, на тренировках он появлялся с перебинтованной ногой. Во время матча второго круга Australian Open с французом Энзо Куако Джокович брал медицинский тайм-аут.

"Если честно, всё совсем нехорошо. В предыдущем матче состояние было лучше, чем сегодня вечером. Больше ничего сказать не могу. Сейчас мне могут помочь только бог и мой физиотерапевт. Не буду заглядывать дальше одного дня. Надеюсь, мне удастся восстановиться и подготовиться к тяжёлому матчу", — цитирует Джоковича Eurosport.

Джокович одолел Куако со счётом 6:1, 6:7 (7:5), 6:2, 6:0. В третьем круге соперником серба станет болгарин Григор Димитров.

По теме
yellow-arrow
Онс Жабер сенсационно уступила 86-й ракетке мира
yellow-arrow
Новак Джокович обыграл Энзо Куако во втором круге Australian Open-2023
yellow-arrow
Новак Джокович взял медицинский перерыв в матче второго круга Australian Open-2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Новак Джокович
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде