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Энди Маррей вышел в третий круг Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Британец одержал победу в пятисетовом матче

Энди Маррей вышел в третий круг Australian Open

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Британский теннисист Энди Маррей обыграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.

Энди Маррей - Танаси Коккинакис 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5

Австралиец выполнил 37 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 14. На счету Маррея 10 эйсов, три ошибки на подаче и пять реализованных брейк-пойнтов из 22.

В следующем круге Энди Маррей встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом.

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В статье: Энди Маррей
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