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Энди Маррей вышел в третий круг Australian Open
Британец одержал победу в пятисетовом матче
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Британский теннисист Энди Маррей обыграл представителя Австралии Танаси Коккинакиса в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии.
Энди Маррей - Танаси Коккинакис 4:6, 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3, 7:5
Австралиец выполнил 37 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из 14. На счету Маррея 10 эйсов, три ошибки на подаче и пять реализованных брейк-пойнтов из 22.
В следующем круге Энди Маррей встретится с представителем Испании Роберто Баутиста-Агутом.
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