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Новак Джокович вслед за Надалем раскритиковал качество мячей на Australian Open-2023

Теннис
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Мячи стали медленее

Новак Джокович вслед за Надалем раскритиковал качество мячей на Australian Open-2023

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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21-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович поддержал испанца Рафаэля Надаля, который ранее заявлял, что мячи на Открытом чемпионате Австралии более низкого качества, чем на предыдущих розыгрышах турнира.

"Мячи в этом году немного медленнее, чем несколько лет назад, когда я играл в последний раз здесь. Думаю, многие игроки жаловались на это. Я не жалуюсь, а просто отмечаю этот факт и комментирую, что мячи летают немного медленнее, что, конечно, в таких условиях затрудняет работу на корте и усложняет попытки добиться победы, особенно против такого игрока, как Энзо", — цитирует Джоковича Eurosport.

Напомним, что Джокович одолел Куако со счётом 6:1, 6:7 (7:5), 6:2, 6:0. В третьем круге соперником серба станет болгарин Григор Димитров.

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В статье: Новак Джокович
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