Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Новак Джокович вслед за Надалем раскритиковал качество мячей на Australian Open-2023
Мячи стали медленее
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
21-кратный победитель турниров "Большого шлема" серб Новак Джокович поддержал испанца Рафаэля Надаля, который ранее заявлял, что мячи на Открытом чемпионате Австралии более низкого качества, чем на предыдущих розыгрышах турнира.
"Мячи в этом году немного медленнее, чем несколько лет назад, когда я играл в последний раз здесь. Думаю, многие игроки жаловались на это. Я не жалуюсь, а просто отмечаю этот факт и комментирую, что мячи летают немного медленнее, что, конечно, в таких условиях затрудняет работу на корте и усложняет попытки добиться победы, особенно против такого игрока, как Энзо", — цитирует Джоковича Eurosport.
Напомним, что Джокович одолел Куако со счётом 6:1, 6:7 (7:5), 6:2, 6:0. В третьем круге соперником серба станет болгарин Григор Димитров.
Популярное сейчас
- Премьер Польши: Либо мы получим согласие Германии на танки, либо сами поступим так, как нужно
- Малиновский поставил себе нефутбольную цель в Марселе
- Стало известно, какое наказание получил Гент за оскорбления фанами Яремчука
- На теннисном турнире Australian Open запретили флаг РФ и Беларуси после инцидента на матче украинки
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО