Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Калинина, Костюк и Байндл покидают Aus Open
Чуда не произошло
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украина лишилась всех своих представителей в одиночном разряде теннисного турнира Australian Open. Этой ночью в матчах третьего раунда уступили Ангелина Калинина, Марта Костюк и Екатерина Байндл. Стоит отметить, что вся тройка играла с соперницами, которые идут выше в рейтинге.
Калинина проиграла чешке Барборе Крейчиковой уже первую подачу, четырежды в первой партии уходила из сет-боллов, однако все равно отдала сет чешке. Во втором сете был только один брейк и снова в пользу чешки.
Костюк не смогла создать проблемы для третьего номера мирового рейтинга, Джессики Пегулулы. Первый сет американка взяла всухую, только во втором Марта смогла взять два гейма. Следует отметить огромное количество невынужденных ошибок украинки: 39 против 9 у представительницы США.
Обратная ситуация в матче с участием Байндл. Ее оппонентка, Елена Остапенко, совершила в три раза больше невынужденных ошибок (8:27), однако у украинки было в шесть раз меньше активно выигранных мячей (6:37). Здесь судьба путевки в 1/8 финала также определилась в двух сетах.
WTA. Australian Open. Третий раунд
Барбора Крейчикова (Чехия, 23) – Ангелина Калинина (Украина, 39) 6:2, 6:3
Джессика Пегула (США, 3) – Марта Костюк (Украина, 61) 6:0, 6:2
Екатерина Байндл (Украина, 95) – Елена Остапенко (Латвия, 17) 3:6, 0:6
Популярное сейчас
- США объявили о новом масштабном пакете военной помощи Украине. Известно, что туда вошло
- Срна: Если бы не война, то цена на Мудрика была бы еще больше
- Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2. Обзор матча и видео голов
- Екатерина Байндл впервые в карьере прошла во второй круг открытого чемпионата Австралии. Она одолела россиянку
- От дьяволов к Богу. Бывшая молодая надежда МЮ завершил карьеру и стал священником. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО