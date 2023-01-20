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Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал Australian Open, отдав сопернице всего один гейм

Теннис
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Польская теннисистка успешно преодолела 1/8 финала

Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал Australian Open, отдав сопернице всего один гейм

Фото: tennisnet

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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек переиграла представительницу Испании Кристину Бушкэ в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open. WTA

Ига Швёнтек - Кристина Бушкэ 6:0, 6:1

Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1 в пользу Швёнтек. Продолжительность матча составила 54 минуты. Польская спортсменка выполнила три подачи навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Кристины Бушкэ один эйс, три ошибки на подаче и ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Швёнтек сойдётся с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной

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В статье: Ига Швёнтек
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