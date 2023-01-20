Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал Australian Open, отдав сопернице всего один гейм

Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Швёнтек переиграла представительницу Испании Кристину Бушкэ в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Australian Open. WTA

Ига Швёнтек - Кристина Бушкэ 6:0, 6:1

Встреча завершилась со счётом 6:0, 6:1 в пользу Швёнтек. Продолжительность матча составила 54 минуты. Польская спортсменка выполнила три подачи навылет, избежала двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Кристины Бушкэ один эйс, три ошибки на подаче и ни одного брейк-пойнта.

В следующем круге Швёнтек сойдётся с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной