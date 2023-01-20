Себастьян Корда обыграл россиянина Медведева и вышел в 1/8 финала Australian Open

Американец Себастьяну Корда обыграл россиянина Даниила Медведева в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Встреча проходила на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.

Себастьян Корда - Даниил Медведев 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:4)

Продолжительность матча составила 3 часа. На счету Корде три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 10 возможных. Медведев выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Себастьян Корда сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января.