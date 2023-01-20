  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Теннис
  4. Себастьян Корда обыграл россиянина Медведева и вышел в 1/8 финала Australian Open
В тренде
Теннис
Теннис

Теннис - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Себастьян Корда обыграл россиянина Медведева и вышел в 1/8 финала Australian Open

Теннис
(1 голосов)

Американец провел отличный матч

Себастьян Корда обыграл россиянина Медведева и вышел в 1/8 финала Australian Open

Фото: БТУ

Новина українською

Американец Себастьяну Корда обыграл россиянина Даниила Медведева в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.

Встреча проходила на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.

Себастьян Корда - Даниил Медведев 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:4)

Продолжительность матча составила 3 часа. На счету Корде три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 10 возможных. Медведев выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.

В следующем круге Себастьян Корда сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января.

По теме
yellow-arrow
Шестая ракетка мира Мария Саккари уступила Чжу Линь в третьем круге Australian Open
yellow-arrow
Ига Швёнтек вышла в четвертьфинал Australian Open, отдав сопернице всего один гейм
yellow-arrow
Калинина, Костюк и Байндл покидают Aus Open
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Даниил Медведев
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде