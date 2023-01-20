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Себастьян Корда обыграл россиянина Медведева и вышел в 1/8 финала Australian Open
Американец провел отличный матч
Фото: БТУ
Американец Себастьяну Корда обыграл россиянина Даниила Медведева в третьем круге Открытого чемпионата Австралии.
Встреча проходила на арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.
Себастьян Корда - Даниил Медведев 7:6 (8:6), 6:3, 7:6 (7:4)
Продолжительность матча составила 3 часа. На счету Корде три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 10 возможных. Медведев выполнил девять подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из шести.
В следующем круге Себастьян Корда сыграет с поляком Хубертом Хуркачем. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января.
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