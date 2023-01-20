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Циципас высказался о будущей игре с Синнером

Теннис
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Грек настроен на победу

Циципас высказался о будущей игре с Синнером

Фото: Tennishead

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Четвёртая ракетка мира грек Стефанос Циципас поделился ожиданиями от матча с итальянским теннисистом Янником Синнером (15-е место рейтинга ATP) в четвёртом круге Australian Open. В прошлом году грек уже обыгрывал итальянца в четвертьфинале турнира – 6:3, 6:4, 6:2.

"Конечно, у меня хорошие воспоминания о прошлом годе. Я уверен, что в этот раз он гораздо лучше подготовлен. Надеюсь, я смогу показать хороший уровень, потому что в прошлый раз была упорная борьба. Да, матч закончился в трёх сетах, но мы упорно боролись.

Нужно поддерживать и повышать уровень. Возможно, использовать то, что работало раньше, и постоянно дополнять свою игру в матче. У меня мощный арсенал. Думаю, сейчас я могу вкладывать ещё большую силу, чем раньше. Могу рано встречать мяч. У меня много вариантов", – сказал Циципас на пресс-конференции.

Матч четвёртого круга Australian Open – 2023 между Синнером и Циципасом состоится послезавтра

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В статье: Стефанос Циципас
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