Костюк вышла в 1/8 финала парного Australian Open

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA №61) вышла в 1/8 финала парного разряда Открытого чемпионата Австралии. Наша спортсменка вместе с румынкой Еленой Русе (WTA №131) обыграли американо-австралийский дуэт Мелихар / Перес.

Счет матча 2-1 (3-6; 7-6; 6-0) в пользу победительниц поединка, на счету которых 3 подачи на вылет, 37 виннеров, 34 невынужденных ошибки, 3 из 5 использованных брейков и 6 двойных ошибок.

В следующем раунде соревнований украинско-румынская пара сыграет против победительниц матча Колодзейова / Вондроушова – Хаддад / Чжан.

Еще одна украинка Надежда Киченок (WTA №693) проиграла на стадии 1/16. Вместе со своей напарницей, бельгийкой Кимберли Цицерман теннисистки уступили дуэту Аояма / Шибахара.

Счет матча 2-0 (6-2; 6-2) в пользу японок, в активе которых 2 эйса, 24 виннера, 18 невынужденных ошибок, 5 из 14 использованных брейков и 4 двойных ошибки.