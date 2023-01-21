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Джокович вышел в 1/8 финала Australian Open
Непростой матч
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сербский теннисист Новак Джокович (АТР №5) вышел в стадию 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.
В матче 1/16 экс-первая ракетка мира победил болгарина Григора Димитрова (АТР №28).
Счет матча 3-0 (7-6; 6-3; 6-4) в пользу серба, в активе которого 11 подач на вылет, 28 виннеров, 22 невынужденных ошибки, 5 из 12 использованных брейков и 2 двойные ошибки.
В следующем раунде соревнований Новак встретится с австралийцем Алексом де Минором (АТР №24).
Обзор матча Джокович – Димитров:
Напомним, что ранее Марта Костюк
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